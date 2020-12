... de liefde beboet zou worden

‘Ik heb al 250 euro opzijgelegd voor als de politie me tegenhoudt’, vertelde een lezer met een prille lat-relatie dit voorjaar, na een oproep op onze site om te laten weten wat de lockdown met je liefdesrelatie deed. Het was een van de meest romantische dingen die je dit jaar voor je geliefde kon doen: met de glimlach een boete betalen.

‘Liefde is geen essentiële verplaatsing.’ In de dagen na de aankondiging van de eerste, harde lockdown werden koel de puntjes op de i gezet door een medewerker van de corona-infolijn (DS 19 maart). Geliefden die niet onder één dak woonden, hoorden elkaar niet op te zoeken – niet in het eigen kot, en al evenmin zoenend op een bank in het park (zowel zoenen als zitten was in die weken verboden). Alle klassieke rendez-vous- en ontmoetingsplekken – cafés, cinema’s, sauna’s, hotels, dag­hotels – gingen dicht. Een wandeling op anderhalve meter afstand, dat kon je je nog net permitteren, tenminste als je niet te ver uit elkaars buurt woonde. Of een ommetje door de gangen van de supermarkt, met elk een eigen kar.

Het is de logica zelve, als je een virus zo immobiel mogelijk wilt houden: één dak, één bubbel. In de praktijk was het een keuze voor het kerngezin en dat in een samen­leving waar een derde van de huishoudens uit een alleenstaande ­bestaat. Wie stabiel, warm en veilig zat, leek al bij al goed te ­zitten. Voor al wie een eenzaam of krakkemikkig nest had, was het nog harder afzien.

Zat er daar aan die vergadertafel nu niemand met een minnaar? Niemand met een afstandsrelatie? Hoe lelijk dat virus ook huishield, kon de romantische liefde geen verzachtende omstandigheid zijn? Dat parenclubs en seksfeesten een risico inhouden: tot daaraan toe. Maar deze regeling was ronduit wreed. Het was een stomp tussen de ribben van al wie buiten het klassieke plaatje valt – prille liefdes, clandestiene minnaars, mensen met meerdere liefdesrelaties, lat-geliefden (en als er een landsgrens tussen zat, konden ze het langdurig schudden – hoe tragisch is het dat een ­actiegroep de beleidsmakers moet uitleggen dat liefde geen toerisme is?). Een liefde zonder gemeenschappelijk huishouden leek plots een minderwaardige liefde, een plezierig extraatje voor in normale tijden, een onverantwoorde folie in pandemische tijden.

Op dat onderliggende idee over liefde en betekenis zijn, zo bleek uit een lezers­oproep, in die eerste weken relaties stukgelopen – de suggestie werd een besef, de roze wolk bleek een luchtbel. Evengoed hebben minnaarschappen standgehouden en zich versterkt, en zijn huwelijken gestrand. Als het een strategie ter versterking van het kerngezin was, was het niet de slimste: notarissen, scheidingsbemiddelaars en relatietherapeuten hebben de jongste maanden hun handen vol. Ook meer en meer hoekstenen blijken, met of zonder knuffelcontacten, te verkruimelen onder het gewicht dat de coronacrisis erop legt.