… Harry en Meghan ‘halfroyals’ zouden worden

Prins Harry heeft altijd gezegd dat hij kon doen wat hij wilde, omdat hij nooit ­koning zou worden, zoals zijn broer William. Wat hij wel deed, was moderner dan de wat ­grijze projecten van andere royals: hij ­lanceerde de Invictus Games, een sporttoernooi voor (ex-)militairen die in dienst een psychisch of lichamelijk trauma ­hebben opgelopen. Want hij was graag bij het leger, en is gepassioneerd door ­mentale ­gezondheid.

Toch had niemand verwacht dat Harry en zijn vrouw Meghan ‘The Firm’ zouden verlaten, zoals de koninklijke familie wordt genoemd. Het is ook nooit zo doortastend gebeurd. Harry’s oom prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben ooit iets gedaan in de privésector, maar het waren maar lauwe ondernemers. En de aanspreektitel ‘HRH’ lieten ze niet vallen, zoals Harry en ­Meghan.

Meghan Markle en prins Harry. rtr

His of Her Royal Highness zijn is belangrijk, als je levensonderhoud afhangt van de koninklijke familie. Maar Harry en Meghan willen geen fabrieksbezoeken meer doen. En eerlijk: als ze dat ooit wel weer willen, nemen ze de titel gewoon weer op. Ze blijven ook gewoon hertog en hertogin van Sussex. Harry blijft prins en zesde in lijn voor de troon.

Meghan Markle is geen Wallis Simpson, de gescheiden Amerikaanse voor wie ­koning Edward VIII in 1936 troonsafstand deed. Die wilde koste wat het kost wél een echte royal zijn. Meghan had zelf een klein fortuin verdiend als actrice, met haar blog en reclameopdrachten. Zij en Harry zijn ondernemender dan Edward en ­Sophie.

Natuurlijk kon hun fonds moeilijk Sussex Royal blijven heten als ze de privé­sector in gingen. Zo zouden ze de koninklijke familie hebben geschoffeerd, en wat de Britse tabloids ook beweren: die houden ze te vriend. De koningin benadrukte in januari ook dat ze familie bleven.

De tabloids doen hun best om daar twijfel over te zaaien, maar die hebben reden om boos te zijn op het stel. Als royal werd Harry geacht om lijdzaam toe te zien ­terwijl de tabloids voortdurend negatief schreven over zijn vrouw. Nu hoeven ze niet meer deel te nemen aan de ‘royal rota’, de beurtrol waardoor de HRH van wacht op stap moet met de tabloids en de kranten Telegraph en Times.

Het stel kondigde pas in oktober aan dat hun bedrijf nu Archewell heet. In de tussentijd tekende Meghan een contract bij Netflix om programma’s te produceren en een om podcasts te maken voor Spotify, goed voor 100 miljoen en 30 miljoen dollar. Ze heeft de ervaring, en vrienden als Oprah Winfrey, George en Amal Clooney of Serena Williams – een ander soort royalty, waarbij Harry zich misschien nog meer op zijn gemak voelt als bij de officiële. We hadden het niet verwacht, maar het begint logisch te lijken.