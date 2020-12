België repatrieert 9-jarige jongen uit Syrië

Voor het eerst is een kind, de zoon van een IS-strijdster, zonder zijn moeder uit Syrië naar België gerepatrieerd.

Het jongetje van negen jaar kwam vrijdag aan in ons land en zal eerst in een ziekenhuis worden opgevangen. De jeugdrechtbank zal moeten beoordelen of de jongen bij de familie terechtkan – zijn vader is ons land – of geplaatst wordt in een jeugdinstelling. De jongen is het zoontje van de Brusselse jihadi Yousra E.M (29). Zij vertrok in 2014 samen met haar stiefmoeder en een vriendin naar Syrië samen met haar toen driejarige zoon. De vader van het kind wist nergens van. Hij diende een klacht in wegens parentale ontvoering.

In Syrië trouwde E.M. met een Zwitserse jihadi en met hem kreeg ze nog twee kinderen. Zelf bleef Yousra tot na de val van het laatste IS-bolwerk Baghouz trouw aan Islamitische Staat. In een interview aan een Koerdische tv-zender haalde ze na de val Baghouz in 2019 nog zwaar uit naar ons land, dat ze ervan beschuldigde ‘vrouwen en kinderen te doden’. Sindsdien de val van Baghouz zit ze opgesloten in het Koerdische kamp Al Roj. Eerder deze maand bracht een delegatie van V-Europe, een organisatie van slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, een bezoek aan Al Roj. Bij hen de parlementairen Koen Metsu (N-VA) en Georges Dallemagne (CDH).

Child Focus

De moeder sprak toen Heidi De Pauw aan, ceo van Child Focus, die ook deel uitmaakte van de delegatie. Ze vroeg De Pauw of zij er kon voor zorgen dat haar zoontje terug naar België kon. ‘Het is de politiek van ons land dat kinderen onder de tien jaar terug naar ons land mogen komen’, zegt De Pauw nu. ‘Daarom heb ik niet getwijfeld om de autoriteiten in ons land in te schakelen.’

Donderdag werd de jongen van negen door de Koerden overgedragen aan Belgisch diplomatiek personeel. Intussen is hij in ons land aangekomen. Volgens De Pauw zitten in de kampen Al Hol en Al Roj in totaal nog 52 kinderen, allemaal jonger dan tien jaar. De meesten zitten er samen met hun moeders. Een paar zijn alleen. Yousra is de eerste van de IS-moeders die erin heeft toegestemd een kind naar België te laten repatriëren.