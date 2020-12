Enorme explosie in stadscentrum Nashville, politie gaat uit van ‘opzettelijke daad’

In het centrum van de stad Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is vrijdagochtend een camper ontploft. Volgens de politie gaat het om een ‘opzettelijke daad’.

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de omstandigheden van de explosie. Maar de lokale politie gaat wel uit van een ‘opzettelijke daad’. De woordvoerder van de politie zei dat een speciale eenheid onderweg was naar de plek van de explosie, omdat ze een melding hadden gekregen van een verdacht voertuig. Terwijl die eenheid onderweg was, was er sprake van een ‘zware’ explosie gelinkt aan dat verdacht voertuig. De explosie vond plaats vrijdagochtend rond 6.30 uur (plaatselijke tijd).

Een hulpverlener zei aan de zender WKRN dat een woonwagen is ontploft en dat daarbij meerdere gebouwen beschadigd zijn geraakt. Maar op beelden van lokale tv-zenders is er geen bewijs te zien van een woonwagen. ‘Tenzij die in een miljoen stukjes uit een gespat is’, klinkt het.

Evacuatie

De hulpverleners blijven momenteel ook op een afstand van de plaats van de explosie. Het is nog niet duidelijk of de omgeving veilig is. Er wordt bekeken of er geen structurele schade is aan de omliggende gebouwen en de politie wil ook zeker zijn dat er geen tweede explosie kan plaatsvinden. Er zou ook met honden gezocht worden naar andere explosieven.

Op beelden van lokale tv-zenders is het duidelijk dat er enorme schade is. Overal zijn er ramen gebroken door de kracht van de ontploffing, bomen liggen op de straat en auto’s zijn volledig uitgebrand. ‘Het is alsof een bom is afgegaan’, zei burgmeester John Cooper aan de lokale tv-zender WKRN.

Veel duidelijkheid over mogelijke slachtoffers is er nog niet. Maar volgens lokale media zou er sprake zijn van drie gewonden die naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Niemand zou ik kritieke toestand zijn.

Verkeer wordt momenteel geweerd uit het stadscentrum en er zouden ook gebouwen geëvacueerd worden.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Foto: AP