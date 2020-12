Russische historicus krijgt twaalf jaar cel voor moord op jonge minnares

Een Russische rechtbank heeft een prominente historicus veroordeeld tot 12,5 jaar cel omdat hij zijn jonge minnares heeft vermoord.

Oleg Sokolov (64) werd vorig jaar dronken aangetroffen in de Moika, een kleine rivier die door Sint-Petersburg stroomt en in de ­Neva ­terechtkomt. In zijn rugzak zaten de afgehakte armen van zijn jonge minnares Anastasia, een 24-jarige studente, met wie hij enkele papers over de Napoleontische Oorlogen had geschreven. In zijn appartement lag haar onthoofde lichaam.

Sokolov had haar tijdens een ruzie zijn kalmte verloren en haar dood­geschoten. Vier keer volgens de rechtbank. Daarna had hij haar ledematen afgesneden met een mes en een zaag. Die wou hij in de rivier dumpen. Maar omdat het water zo koud was, geraakte hij volgens de rechter niet meer uit het water.

Sokolov pleitte schuldig, maar hij zei in de rechtbank dat hij haar niet met voorbedachten rade had doodgeschoten. Hij vertelde dat zijn slachtoffer hem ‘tot complete waanzin’ had gedreven door zijn kinderen uit een andere relatie te beledigen.

Het parket had vijftien jaar cel gevraagd. De rechtbank was uiteindelijk iets milder. Zijn advocaat overweegt wel in beroep te gaan tegen het vonnis.

De voormalige historicus aan de prestigieuze universiteit van Sint-Petersburg was gespecialiseerd in het re-enacten van Napo­leon.