De vaccins komen eraan, nog even doorbijten en we krijgen corona klein. En dan? Dan staan we voor een soort ‘roaring twenties’ waarbij mensen meer sociale contacten gaan zoeken. Dat voorspelt toch de Amerikaanse socioloog en epidemioloog Nicholas Christakis.

Het coronavirus houdt intussen al bijna een jaar lelijk huis. Over de hele planeet. Intussen zijn wereldwijd 1,71 miljoen mensen overleden, hangen alle wereldeconomieën in de touwen en vieren we overal ...