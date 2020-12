Paus doet Urbi et Orbi-zegen digitaal

Paus Franciscus heeft zijn traditionele kerstboodschap vanwege de coronacrisis voor het eerst digitaal gedaan. Hij vroeg het coronavaccin voor iedereen toegankelijk te maken, en zeker voor de meest kwetsbaren.

De jaarlijkse kerstzegen werd wegens de coronacrisis niet uitgesproken vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek, maar bij uitzondering vanuit de Aula der Zegeningen in het Apostolische Paleis. Normaal trekt zijn toespraak veel gelovigen, maar deze keer bleef het Sint-Pietersplein leeg. Alles was live te volgen via het internet.

Foto: EPA-EFE

De paus onderstreepte de nood aan broederlijkheid over alle continenten heen in deze periode van pandemie. ‘In deze historische periode, die gekenmerkt wordt door de ecologische crisis, en door ernstige sociale en economische onevenwichten die nog worden versterkt door de pandemie van het coronavirus, hebben we meer dan ooit nood aan broederlijkheid.’

De paus bad voor diegenen die geleden hebben onder de pandemie. Hij riep op om de vaccins voor iedereen toegankelijk te maken. ‘Deze uitdaging kent geen grenzen, we kunnen geen muren opwerpen. We zitten allemaal in dezelfde boot.’

De vrees bestaat dat rijkere landen een disproportioneel groot aandeel van de vaccins zouden opkopen ten nadele van armere landen.

Franciscus herdacht ook de mensen die lijden onder het geweld en de terreur in oorlogs- en crisisgebieden. Tegelijkertijd riep de 84-jarige kerkvorst op tot vrede en wapenstilstand in vele landen van de wereld.

Afsluiten deed de paus met zijn kerstzegen Urbi et Orbi, voor de stad (Rome) en voor de wereld. De kerstboodschap en de pauselijke zegening werden dit jaar niet uitgesproken vanop het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.