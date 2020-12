Geen bezoek tot na Nieuwjaar in AZ Sint-Lucas Brugge: ‘Virus kwam zo goed als zeker binnen via bezoekers’

Het AZ Sint-Lucas Brugge last een tijdelijk bezoekverbod in, nadat bezoekers waarschijnlijk corona hebben binnengebracht op meerdere afdelingen.

Sinds gisteren geldt in het AZ Sint-Lucas in Brugge een bezoekverbod tot en met minstens zondag 3 januari. Het komt er ­nadat bezoekers verschillende patiënten op niet­corona-afdelingen besmet hebben. ‘Via contactonderzoek kunnen we met bijna honderd procent zekerheid zeggen dat het virus binnenkwam via ­bezoekers’, zegt algemeen directeur Niko Dierickx. ‘Blijkbaar neemt niet iedereen het even nauw met de afstandsregels. Veel patiënten liggen samen met anderen op één ­kamer. Een uitbraak is dan nooit veraf. We nemen onze voorzorgsmaatregelen.’

De patiënten in het ziekenhuis hebben dus eenzame feestdagen voor de boeg. ‘Voordien gold hier de regel dat er pas bezoek mag ­komen na vijf ­dagen opname’, legt Dierickx uit. ‘In principe verlengen we die termijn. Dat is in het belang van de patiënten, maar ook van ons zorgpersoneel.’

Dat blijkt nodig, want in het ziekenhuis is het opnieuw alle hens aan dek. ‘Onze covidafdelingen liggen momenteel vol. We moesten al patiënten transfereren naar Veurne en Knokke, omdat ook andere ziekenhuizen in de regio volle ­covidafdelingen hebben. Als er dan ook besmettingen zijn op ­andere afdelingen, moeten die mensen allemaal ­getest worden en in isolatie gaan. Dat betekent weer extra werk voor het personeel dat al op zijn tandvlees zit. Ik wil hen ook wat rust bieden tijdens de feest­periode.’

Op het bezoekverbod zijn wel enkele uitzonderingen. Een ouder mag wel nog altijd op ­bezoek ­komen bij zijn kind en kersverse moeders mogen hun partner zien. Ook op de afdeling palliatieve zorgen is bezoek nog mogelijk.