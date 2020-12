Brexit-deal ‘opsteker’ voor zuivelindustrie: ‘No deal hadden we er niet bij kunnen nemen’

De Belgische zuivelindustrie reageert opgelucht op het handelsakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag hebben bereikt. Door de deal ontsnapt de sector aan het scenario waarbij hoge uitvoerheffingen de export zouden bemoeilijken. ‘Dat hadden we er echt niet bij kunnen nemen.’

De Belgische zuivelindustrie voert jaarlijks voor bijna 300 miljoen euro producten uit naar het Verenigd Koninkrijk. Het land is daarmee de op drie na belangrijkste bestemming.

De sector zal door de Brexit geconfronteerd worden met zwaardere administratieve en logistieke procedures bij de uitvoer naar het VK. Maar de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is wel tevreden dat een ‘no deal’ scenario werd vermeden, waarbij de export te lijden zou krijgen onder heffingen die konden oplopen tot 70 procent.

‘De Brexitdeal is een welgekomen opsteker voor de zuivelsector in dit zware coronajaar met sterk gedaalde zuivelprijzen en aanzienlijk omzet- en margeverlies. Een ‘no deal’ konden we er echt niet bij nemen’, zegt afgevaardigd bestuurder Renaat Debergh. ‘Wanneer die uitvoer in een no-deal scenario aanzienlijk zou verminderen, dan zou de zuivelmarkt die vooral een Europese markt is, zware klappen hebben gekregen. Ook in ons land zou zich dat zwaar hebben laten voelen’, zo klinkt het nog.

De Belgische zuivelindustrie voert vooral kaas, melkdranken, gefermenteerde zuivelproducten en room- en consumptie-ijs uit naar het VK.