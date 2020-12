Jupiler Pro League verandert heel even van naam en wordt Younited Pro League op kerstspeeldag

Tijdens de kerstspeeldag verandert de Jupiler Pro League van naam. De competitie heet dan de Younited Pro League. Hiermee wil de Pro League het werk van haar sociale partner Younited Belgium in de spotlights zetten.

Eerder deze maand werd het partnerschap tussen de Pro League en Younited met drie jaar verlengd. “De link tussen de clubs en Younited Belgium is dan ook duidelijk: liefst vijftien profvoetbalclubs hebben een Younited-team dat wekelijks traint”, zo klinkt het in een persbericht. “Om de band met haar sociale partner in de verf te zetten, bood de Pro League aan om de competitie gedurende één speeldag om te dopen naar Younited Pro League. Tijdens de Younited Pro League spelen de profvoetbalclubs bovendien met het logo van Younited Belgium op de borst. Deze shirts worden later geveild op www.matchwornshirt.com/proleague en de opbrengst gaat naar Younited Belgium.”

“De Younited Pro League richt een schijnwerper op onze teams, spelers en coaches”, zegt Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium. “Het is geen verrassing dat het een moeilijk jaar was voor onze teams, maar onze spelers toonden moed in hun dagelijkse strijd en coaches creativiteit bij het organiseren van activiteiten. Samen bewezen ze dat een team zoveel meer is dan een ploeg op het veld, het is ook een familie.”

“Younited Belgium gaat over de essentie van voetbal: zich kunnen thuis voelen in een team en daar kracht uit putten”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Het voorbije jaar hebben we allemaal wel gevoeld wat de waarde en kracht is van gedeelde momenten, zowel van blijdschap als van troost. Dit maakt dat we het werk van Younited en de kracht van hun teams nog meer naar waarde kunnen schatten.”

De spelers van Younited Belgium strijden tegen kwetsbaarheid op vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede en verslaving. Younited Belgium ondersteunt en begeleidt 28 Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport en opvangcentra. (belga)