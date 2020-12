Voorlopig geen roamingkosten voor reizigers naar VK

Als de Britten op 1 januari de Europese Unie definitief verlaten, zullen drie Belgische telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet) geen extra roamingkosten aanrekenen voor Belgische reizigers in het Verenigd Koninkrijk. Dat bevestigen ze vrijdag. Hoe lang deze maatregel zal gelden, is niet bekend.

Telecomoperatoren mogen geen extra kosten aanrekenen aan klanten die in een ander EU-land sms’en, bellen of surfen. Maar de Britten stappen op 1 januari uit de Unie en dan vervalt die EU-regelgeving meteen. Dat is ook nog eens bevestigd in het handelsakkoord dat donderdag werd overeengekomen tussen de EU en Groot-Brittannië.

Maar in eerste instantie zou er voor de Belgen die naar het land afreizen, niet meteen iets veranderen op hun telecomfactuur. ‘Proximus heeft eerder al beslist geen roamingkosten aan te rekenen voor verplaatsingen naar het VK’, zegt de woordvoerder. Bij Orange klinkt het dat voor haar klanten ‘het Verenigd Koninkrijk in Europa blijft. Geen extra kosten dus, roam like at home’. En ook Telenet bevestigt dat er na de Brexit niets zal veranderen.

De Britse operatoren laten aan Bloomberg verstaan dat ze omgekeerd, voor Britten die naar de Europese Unie reizen, geen roamingkosten gaan aanrekenen. Het is niet duidelijk hoe lang deze maatregel zal standhouden.