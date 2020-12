KV Mechelen-coach Wouter Vrancken mist ook duel met Moeskroen als gevolg van corona

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken zal zondag nog niet op de bank zitten in de thuismatch tegen Excel Moeskroen op de 19de speeldag in de Jupiler Pro League. De donderdag afgenomen COVID-19-test bij de T1 van Malinwa bleek nog steeds positief. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Ook sportief directeur Tom Caluwé, algemeen directeur Frank Lagast en HR Manager Yves Cloots testten nog positief. “Een kinesist testte negatief en mag dus weer aansluiten, voor de teammanager en een kiné is het nog afwachten of ze voldoende antistoffen hebben voor ze uit quarantaine mogen”, klinkt het verder op de clubwebsite.

Wouter Vrancken kon al twee competitiewedstrijden zijn ploeg geen aanwijzingen geven vanaf de zijlijn. Op 17 december zag hij van thuis zijn troepen met 0-3 verliezen van Club Brugge, drie dagen later won KV Mechelen met 1-2 bij OH Leuven.

Woensdag maakte KV Mechelen bekend dat Siemen Voet nog een extra week in quarantaine gaat na een nieuwe positieve coronatest. Hij is er dus evenmin bij tegen Moeskroen. In de spelersgroep van KVM is Voet nog als enige besmet met het coronavirus. (belga)