Enkele kerstfeestjes stilgelegd, verder rustige nacht in Gent en Brussel

In de verschillende Brusselse politiezones is het een rustige kerstavond gebleken en waren er slechts enkele interventies te noteren voor overlast. Hetzelfde geluid valt te horen bij de politie in Gent. Een rustige kerstnacht, op een paar uitzonderingen na.

De balans van de Gentse kerstavond oogt positief: slechts twee interventies waren nodig. De Gentse politie zet tijdens de feestdagen extra patrouilles in. Niet om een heksenjacht te voeren, klinkt het, wel om de naleving van de coronamaatregelen op te volgen. Samenscholingen en feestjes zijn namelijk nog steeds uit den boze. Bij verdachte gedragingen, bijvoorbeeld verschillende auto’s op de oprit, kunnen agenten actie ondernemen.

Dat gebeurde op kerstavond uiteindelijk twee keer. Eén kerstfeestje met negen volwassen werd stilgezet. Ook bij een verjaardagsfeestje met liefst elf volwassenen en zeven kinderen kwam de politie tussenbeide. Daarnaast waren er vijf schendingen van de nachtklok.

Een positieve balans, ondanks de vrees voor de vele kerstfeestjes. ‘Het was een rustige nacht’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. ‘De Gentenaars hebben zich goed aan de regels gehouden.’

Verstand gebruikt

Bij politiezone Rhode & Schelde (Destelbergen-Melle-Merelbeke-Oosterzele) valt een gelijkaardige boodschap te horen. ‘Het was bijzonder kalm. Blijkbaar hebben de mensen hun verstand gebruikt en zich aan de regels gehouden’, zegt directeur communicatie Ronny Decuyper. Er werden twee pv’s uitgeschreven voor het overtreden van de nachtklok, maar daar bleef het bij.

Politiezone Puyenbroeck (Lochristi - Moerbeke - Wachtebeke - Zelzate) trok het rijbewijs in van een 21-jarige bestuurder die onder invloed was van verdovende middelen. Bij een ongeval in Zelzate was dan weer een man van 30 jaar betrokken die onder invloed reed. Ook zijn – voorlopig – rijbewijs werd ingetrokken.

Er was geen sprake van kerstfeestjes die moesten worden stilgelegd. ‘De inwoners van onze zone hebben zich goed aan de regels gehouden. Het was een rustige nacht’, zegt korpschef Koen Van Poucke.

Brussel

Ook bij de politiezones Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel-West en Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) was het een rustige nacht zonder noemenswaardige interventies en overtredingen op de coronamaatregelen. Oproepen over afgestoken vuurwerk waren er ook niet. Enkel de agenten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene moesten twee keer ingrijpen.

‘In Elsene werden om 1.30 uur elf personen in een appartement aangetroffen na een oproep voor geluidsoverlast. Toen de politie aanbelde, was één persoon zich in de kelder gaan verschuilen, maar hij werd ontdekt’, vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van deze zone. ‘In de stad Brussel werden om 3 uur ‘s nachts vijf personen aangetroffen in een Airbnb. Dat gebeurde ook na een oproep voor geluidsoverlast op dat adres’, klinkt het.

Naast de twee interventies voor kerstfeestjes, werden er ook nog enkele processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de avondklok.