In de Verenigde Staten is opnieuw verontwaardiging ontstaan over politiegeweld, nadat agenten een ongewapende zwarte man hebben doodgeschoten in Columbus, in de staat Ohio. Drie weken eerder had zich in dezelfde stad al een gelijkaardig geval van politiegeweld voorgedaan.

De 47-jarige Andre Maurice Hill bevond zich in de nacht van maandag op dinsdag in een garage van een huis, toen hij werd aangesproken door de politie. Hij was er aanwezig als gast van de huiseigenaar. De politie was naar het huis gekomen na een niet-dringende oproep inzake een voertuig dat meerdere keer opgestart en weer stilgelegd werd.

Op beelden van de bodycam van een van de politiemensen, is te zien hoe Hill op de agenten toestapt met een gsm in zijn linkerhand. Zijn rechterhand is niet zichtbaar. Seconden later opent een van de agenten, Adam Coy, het vuur. Hill wordt meermaals geraakt en stort neer op de grond. Hoewel de man nog niet onmiddellijk sterft, duurt het nog enkele minuten voordat Coy en zijn collega hulp komen bieden. Hill bezwijkt later aan zijn verwondingen.

Adam Coy is momenteel geschorst, zo melden lokale media.

Burgemeester Andrew Ginther zegt ‘geschandaliseerd’ te zijn over de dood van Hill. Hij ‘was een kennis van de bewoners van het huis’, zegt hij. ‘Hij was er als gast, niet als inbreker’. Hij is ook niet te spreken over het feit dat de twee agenten hebben nagelaten om de eerste zorgen tot te dienen aan het slachtoffer.

Een drietal weken geleden had zich in Columbus nog een gelijkaardig incident voorgedaan. Op 4 december werd een andere zwarte man, de 23-jarige Casey Goodson, eveneens gedood door politiekogels.