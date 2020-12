Paus roept op in God te blijven geloven

Ook in de meest slechte tijden moeten christenen vertrouwen in God blijven hebben. Dat zei paus Franciscus tijdens een sobere misviering op kerstavond, met een beperkt publiek en andere maatregelen tegen het coronavirus.

De misviering begon twee uur vroeger in de Sint-Pietersbasiliek, om 19.30 uur, zodat de mis voorbij is voor de avondklok in Italië om 22 uur. ‘God houdt steeds van ons met een grotere liefde dan we voor onszelf hebben’, zei de paus.

Ongeveer 200 mensen, geestelijken en burgers, woonden de misviering bij. Ze zaten op een zekere afstand van elkaar en droegen mondmaskers, behalve de paus. Normaal zitten er zo’n 10.000 mensen in de basiliek op kerstavond.

Voor de misviering stuurde Franciscus een boodschap aan de bevolking van Libanon en de leiders van Zuid-Soedan. Hij wenste beide landen vrede en stabiliteit toe. Ook herhaalde hij zijn wens om beide landen te bezoeken.

Libanon is dit jaar getroffen door een grote explosie in de hoofdstad Beiroet, waarbij meer dan 180 mensen om het leven kwamen. Intussen probeert Zuid-Soedan een akkoord voor een regering van nationale eenheid te bestendigen, maar tussen etnische groepen blijft er geweld heersen.

Het Vaticaan liet eerder al weten dat de paus deze Kerstmis het publiek niet zal toespreken op het Sint-Pietersplein vanop het balkon van de basiliek, met de traditionele zegening Urbi et Orbi. Dit jaar zal dat gebeuren vanuit het Apostolisch paleis en op het internet gestreamd worden.

Het Vaticaan probeert de 84-jarige paus te beschermen tegen infectierisico’s, vooral nadat twee kardinalen dicht bij hem de afgelopen dagen positief testten op het coronavirus.