Reacties | Premier De Croo: ‘Nu werk maken van een nieuwe, sterke relatie met het VK’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) verwelkomt het bereikte Brexit-akkoord. ‘Met een harde Brexit is iedereen slechter af. Dit akkoord helpt de grootste schok opvangen.’ Ook andere EU-leiders zijn opgelucht dat er eindelijk een handelsakkoord is.

De Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk hebben na maanden onderhandelen eindelijk een handelsakkoord bereikt. ‘Met dit akkoord kunnen we de intense discussies van de voorbije vier jaar achter ons laten’, aldus premier Alexander De Croo. ‘Nu kunnen we werk maken van een nieuwe, sterke relatie met de historische partner die het Verenigd Koninkrijk voor ons land blijft. Het is nu tijd om vooruit te kijken.’

De premier wijst erop dat het Europees Parlement het akkoord nog moet goedkeuren. De Belgische regering zal samen met de deelstaten het akkoord nu eerst grondig analyseren, klinkt het dan ook.

‘Voor mij staat uiteindelijk maar één ding centraal: het zo goed mogelijk beschermen van de Belgische economische belangen’, aldus De Croo. ‘We moeten onze Belgische bedrijven vrijwaren van oneerlijke Britse concurrentie. Op basis van de eerste berichten, lijkt dit akkoord ons deze cruciale garantie te geven. Met een harde Brexit is iedereen slechter af. Dit akkoord helpt de grootste schok opvangen.’

De premier benadrukt dat de EU nu over de brug zal komen met steun voor landen en sectoren die hard geraakt worden door de Brexit. Daartoe werd een steunfonds van vijf miljard euro voorzien.

‘Het spreekt voor zich dat de hardst getroffen lidstaten het grootste deel van die Europese steun moeten krijgen. Ik wil dit principe ook binnen België doortrekken: de steun moet gaan naar die regio’s en sectoren die het zwaarst afzien van de Brexit. Die Europese solidariteit is belangrijk, maar we mogen ook geen mirakels verwachten. Dit steunfonds zal nooit de vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk kunnen vervangen. Het verzacht eerder de landing naar de nieuwe situatie.’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt het positief dat een akkoord werd bereikt, maar hij waarschuwt wel dat de gevolgen voor Vlaanderen groot zullen zijn. ‘Einde van onzekerheid in zicht, maar impact op Vlaanderen zal groot zijn’, zo deelt hij op Twitter. ‘We gaan dit nu goed bestuderen.’ Jambon beklemtoont ook dat de Vlaamse regering klaar staat om ‘burgers, werknemers, vissers en bedrijven’ post-Brexit te steunen.

‘Heel welgekomen’

Het bereikte handelsakkoord is te danken aan ‘de Europese eenheid en vastbeslotenheid’, aldus de Franse president Emmanuel Macron donderdag in een eerste reactie op Twitter. ‘Het akkoord met het Verenigd Koninkrijk is essentieel om onze burgers, onze vissers, onze producenten te beschermen, en we zullen ervoor zorgen dat dat het geval is.’ Wat Macron betreft, gaat Europa vooruit en kan het continent nu naar de toekomst kijken, verenigd, soeverein en sterk.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt er vertrouwen in te hebben dat het akkoord ‘een goed resultaat’ is. De Brexit-deal is volgens haar ‘van historisch belang’. ‘Met dit akkoord scheppen we de basis voor een nieuw hoofdstuk in onze relaties’, aldus Merkel in een kort persbericht. ‘Het Verenigd Koninkrijk zal ook buiten de Europese Unie een belangrijke partner voor Duitsland en de Europese Unie blijven.’

‘Uitstekend nieuws’, laat de Nederlandse premier Mark Rutte op Twitter weten. Hij noemt het akkoord ‘van groot belang voor ons allemaal. We gaan het nu goed bestuderen’. Hij prijst EU-onderhandelaar Michel Barnier en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ‘voor het onverzettelijke werk’.

‘Het handelsakkoord is echt welgekomen’, ‘een onmisbare stap om een nieuwe relatie aan te knopen met de EU als vrienden, buren en partners’, aldus gewezen Brits premier David Cameron over het aangekondigde handelsakkoord. Hij riep het referendum uit over de Brexit in 2016.

Zijn opvolger Theresa May, die ontslag moest nemen nadat het parlement haar deal over de Brexit had weggestemd, onderstreepte dat het akkoord de bedrijven vertrouwen biedt en zal bijdragen de handel in stand te houden. ‘Heel welgekomen nieuws’, aldus May.

De Ierse premier Michael Martin verwelkomt het ‘evenwichtige’ Brexit-akkoord ‘na vier lange jaren onderhandelen’. Hij noemt het akkoord een goed compromis. ‘Het akkoord betekent de minst slechte versie van de Brexit.’ De premier beloofde al steun aan de Ierse vissers die volgens hem teleurgesteld zullen zijn over het compromis.