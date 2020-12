Mogelijk nieuwe afleveringen van ‘Sex and the city’ op komst

Het ziet er steeds meer naar uit dat er nieuwe afleveringen komen van ‘Sex and the city’. De legendarische HBO-reeks zou - eventjes - terugkeren naar HBO Max.

Actrices Sarah Jessica Parker, Kristen Davis en Cynthia Nixon zouden al aan boord zijn. Kim Catrall, die de rol van Samantha Jones vertolkte, is niet geïnteresseerd. Een erg publieke ruzie tussen Catrall en Parker deed eerder al de plannen voor een derde Sex and the city-bioscoopfilm op de klippen lopen.

Sekscolumniste Carrie Bradshaw en haar vriendinnen Charlotte York, Miranda Hobbes en Samantha Jones deelden oorspronkelijk van 1998 tot 2004 lief en leed in Manhattan in de televisieafleveringen, daarna volgden nog twee langspeelfilms, in 2008 en 2010.

HBO Max ging eind mei van start, en zou ook een reünie plannen van Friends.