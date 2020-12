Met een simpele test kunnen ziekenhuizen binnenkort voorspellen of een coronapatiënt snel weer naar huis kan dan wel intensieve zorgen nodig zal hebben. Een bloedstaal en zogeheten cellenteller volstaan dan om in enkele minuten een vrij accurate prognose te maken van het ziekteverloop.

Deze patiënt kunnen we naar huis sturen, en deze moeten we in het oog houden en misschien zwaardere medicatie geven. Een simpele bloedanalyse kan vrij nauwkeurig zulke voorspellingen maken over het verloop ...