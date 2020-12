Katje Lee is weer in het land: ‘Symbolisch mooi, zo net voor kerst’

Katje Lee is weer in België, bij zijn baasje Selena Ali. Dat bevestigt haar raadsman Anthony Godfroid. ‘Het is symbolisch dat Lee net voor kerst weer thuis is.’

Studente Selena Ali was voor een stage in de stad Cuzco toen Peru eind maart plots een uitgaansverbod afkondigde en zijn luchtruim sloot om de verspreiding van het nieuwe corona­virus tegen te gaan. Ali kon op 4 april gerepatrieerd worden, maar wilde daarbij ook de straatkat meenemen die ze tijdens haar verblijf had geadopteerd.

Het katje, dat Lee heet, was wel in­geënt tegen hondsdolheid, maar had geen drie maanden in quarantaine verbleven, waardoor het België nog niet binnen mocht. Ali had bij het FAVV een uitzondering aan­gevraagd, maar niet gekregen. Toch nam ze het dier mee en gaf het niet aan bij de Belgische douane.

Door een krantenartikel met Ali wist het FAVV dat het dier toch in België was. Omdat quarantaine volgens het FAVV niet meer mogelijk was, aangezien daar in België geen geschikte inrichting voor bestaat, droeg het Ali op om het katje over te leveren om het te laten afmaken, op straffe van een dwangsom. Ali trok naar de rechtbank tegen de beslissing van het FAVV. In dat proces werd beslist dat Lee niet moet gedood worden, maar wel een verplichte quarantaine moet ondergaan. Die was al langer afgerond, en nu is ook de kat ook terug op Belgische bodem.

De raadsman van Ali is tevreden met de goede afloop. De kat landde op de luchthaven van Schiphol. ‘Dat was nog even moeilijk. Omdat je plots door de maatregelen geen dieren meer kon invoeren’, zegt meester Godfroid. ‘Maar we hebben daar een mouw aan kunnen passen en Lee is weer thuis bij Selena. Het is symbolisch mooi dat dit rondgekomen is net voor kerst.’

Nog volgens de advocaat is het strafrechtelijke luik van de zaak achter de rug. ‘Het FAVV heeft een administratieve boete voorgesteld. Die is betaald en daarmee valt het strafrechtelijke doek over deze zaak.’