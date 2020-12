2020 was een jaar boordevol nieuws. De videoredactie van De Standaard voorzag dat nieuws dagelijks van beeld en klank. Dit zijn onze meest verhelderende video’s van het jaar.

Het emissiehandelssysteem uitgelegd

Door de klimaatopwarming laten meer en meer reizigers het vliegtuig links liggen en nemen ze de trein. Maar maakt het voor de totale CO2-uitstoot eigenlijk uit wat je doet? In de video hierboven leggen we het emissiehandelssysteem uit.

Waar komt het idee van een quarantaine vandaan?

Social distancing, lockdowns en quarantainemaatregelen zijn door het coronavirus alomtegenwoordig, en hoogstnoodzakelijk. Maar waar komt het idee van quarantaine eigenlijk vandaan?

Trans personen aan het woord: ‘Ik voelde me niet thuis tussen de jongens, en ik hoorde ook niet bij de meisjes’

Meer en meer mensen uiten zich als trans persoon. Denk aan zanger Sam Bettens, journaliste Bo Van Spilbeeck of acteur Elliot Page. Maar wat betekent dat juist, transgender zijn? Wij legden vijf vragen voor aan mensen die het kunnen weten.

Zorgverleners getuigen: ‘Onrust en angst bij ons personeel’

Het aantal besmettingen nam weer af in november, en ook de ziekenhuisopnames gingen in dalende lijn. Hoe ervaren onze ziekenhuizen deze tweede golf? In bovenstaande video getuigen enkele zorgverleners van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.

Waarom Joe Biden (niet) de volgende president van de VS wordt

Hoeveel kans maakt Joe Biden om de volgende president van de VS te worden? Buitenlandjournalist Steven De Foer wikt in bovenstaande video de kansen van de 77-jarige Democraat.

Voor u getest: de nieuwe spelconsoles PlayStation 5 en Xbox Series X

Gameliefhebbers hebben er jaren op gewacht en vorige maand was het zover: Sony en Microsoft hebben elk hun nieuwe spelconsole gelanceerd. Onze gamejournalist testte de PlayStation 5 en de Xbox Series X uitvoerig en heeft nu zijn oordeel klaar. Ontdek in bovenstaande video of de toestellen de hype waard zijn.