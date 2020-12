Een video toont hoe de politie in de Brusselse gemeente Anderlecht 30 mannen betrapte op een lockdownfeest, maar die reageerden weinig sportief. Ze duwden de inspectrices aan de kant, en gingen één na één op de loop. ‘Dit toont nog maar eens hoe moeilijk het werk in deze tijden is voor onze mensen’, klinkt het in politiekringen.

De interventie van een politie in een appartementsgebouw in Anderlecht, werd afgelopen vrijdag gefilmd door een ploeg van de Russische televisie. Twee vrouwelijke inspecteurs wandelden het gebouw door de openstaande voordeur naar binnen na een klacht over nachtlawaai, en ze troffen een groep van zo’n 30 mannen aan in de kelder.

De mannen van Afrikaanse afkomst vertelden dat ze samen waren gekomen om te rouwen na het overlijden van een vriend. Dat ging gepaard met muziek, en het drinken van alcohol. Ook een koffietafel bij een overlijden is onder de huidige omstandigheden niet toegestaan.

‘Wat is dat hier met al dat volk?’, reageerde één van de inspectrices verrast. De mannen in de kelder lijken op de videobeelden weinig schuldbewust over wat ze aan het doen zijn. Integendeel: als de politie duidelijk maakt dat ze identiteitsbewijzen willen zien, worden verschillende mannen boos.

Op de loop

De video toont hoe de mannen daarna beginnen te drummen, de twee agentes aan de kant duwen en op de loop gaan. De camera filmt hoe de mannen vervolgens één voor één door de voordeur naar buiten glippen en in de nacht verdwijnen.

‘Dat is nu écht, maar dan ook écht een gebrek aan respect’, reageerde een van de inspectrices woedend. ‘Schandalig!’

‘Vijf personen beboet’

‘Uiteindelijk konden onze mensen nog tegen vijf aanwezigen een proces-verbaal opstellen’, zegt de politiezone Brussel Zuid. Ze zullen voor de rechter gedagvaard worden. De politie probeert de andere aanwezigen nog te identificeren aan de hand van de videobeelden.