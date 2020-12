Eerste match in NBA (Houston-Oklahoma) door corona uitgesteld: 50.000 dollar boete voor James Harden

De wedstrijd tussen Houston en Oklahoma City, die komende nacht voorzien was op de tweede dag van het NBA-kampioenschap, wordt uitgesteld omwille van positieve coronagevallen bij de Rockets. Dat maakte de NBA woensdagavond, enkele uren voor de start, bekend.

Een dag nadat het reguliere seizoen 2020-21 van start ging, heeft de NBA de eerste wedstrijd uitgesteld. Woensdagmiddag laat maakte de NBA bekend dat de wedstrijd tussen de Houston Rockets en Oklahoma City Thunder werd afgelast. Dit omdat de Rockets niet over acht spelers beschikten.

Dit nieuws onderstreept alleen maar de talloze uitdagingen waarmee de NBA wordt geconfronteerd bij het voltooien van het seizoen buiten de grenzen van een bubbel in het Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, waar de NBA het seizoen 2019-2020 afsloot.

Zoals de NFL, MLB en MLS al hebben aangetoond, brengt het proberen van een seizoen buiten een bubbel allerlei complicaties met zich mee. Dit is wat we wel en niet weten over de uitgestelde wedstrijd, het laatste nieuws met James Harden en wat de toekomst biedt voor zowel de Rockets als de rest van de NBA.

Wat is er in Houston aan de hand?

Volgens ESPN hebben The Rockets te maken met twee afzonderlijke problemen met het coronavirus. The Rockets creëerden een cultuur die James Harden alle macht gaf. Nadat een video van Harden zonder masker in de media opdook, begon de NBA te onderzoeken of Harden de veiligheidsprotocollen van de competitie had geschonden door ergens in de afgelopen week naar een niet-goedgekeurd indoorevenement te gaan. De Rockets hadden ook drie tests voor spelers die positief of niet-doorslaggevend waren en vier andere spelers moesten worden opnemen in het contactopsporingsprogramma van de competitie, waaronder voormalige All-Stars DeMarcus Cousins en John Wall, evenals rookie Kenyon Martin Jr., die één van de spelers was met tegenstrijdige COVID-19-testresultaten. Wall, Cousins en Martin behoorden tot de Rockets-spelers die dinsdagavond bijeenkwamen in het appartement van een speler om hun haar te laten knippen. Door de combinatie van de twee evenementen had Houston minder dan acht beschikbare spelers, waardoor de seizoenopener van de Rockets tegen de Thunder moest worden uitgesteld.

Wanneer wordt de wedstrijd tegen de Thunder ingehaald?

De NBA heeft geen datum aangekondigd waarop de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld, maar het heeft flexibiliteit ingebouwd in zijn schema om dit scenario aan te pakken. Door alleen de wedstrijden vrij te geven die tot en met 4 maart worden gespeeld, heeft de NBA drie opties voor het opnieuw plannen: vóór de pauze van 5-10 maart; tijdens die pauze; of in de tweede helft van het seizoen, waarvoor het programma pas ergens in februari bekend wordt gemaakt.

Volgens ESPN vliegt Oklahoma Thunder vandaag terug naar Oklahoma City. Ze zijn van plan om vrijdagmiddag Oklahoma City te verlaten om naar Charlotte te vliegen voor wat hun seizoenopener op zaterdag zal zijn.

Heeft dit effect op de waarde/toekomst van Harden?

De NBA heeft in elke NBA-stad specifieke restaurants ingepland waar spelers, coaches en personeel die deel uitmaken van het reisgezelschap van elk team kunnen gebruiken. De protocollen verbieden die mensen om naar bars, lounges of clubs te gaan en om deel te nemen aan sociale bijeenkomsten van meer dan 15 personen. Er zijn ook evoluerende, strengere liga-mandaten in bepaalde markten, zoals San Francisco en Los Angeles, waardoor teams niet buiten het hotel of de arena mogen reizen. Op de foto’s van Harden die op sociale media circuleerden, droeg hij in de club geen masker. De NBA oordeelde dat Harden niet beschikbaar was vanwege schending van gezondheids- en veiligheidsprotocollen en kreeg een boete van 50.000 dollar.

Op de vraag of het gedrag van Harden een effect zou hebben op zijn waarde en toekomst, vertelden teambestuurders dat ze dachten dat het egoïstisch en roekeloos was, maar een deal niet zouden voorkomen. De clubs hebben hun huiswerk al gedaan als het om Harden gaat. Een NBA-manager vertelde ESPN dat het team een privédetective had ingehuurd om een grondige achtergrond controle uit te voeren, waarbij het proces van het verzamelen van informatie over hem werd behandeld als een voorlopige prospect.

Als een team vertrouwd is met het aantrekken van Harden, zou de grotere uitdaging zijn om voldoende u salaris (minimaal 33 miljoen dollar) samen te stellen om een transactie legaal te maken. De clubs bevinden zich in de vroege stadia van het evalueren van hun selecties en zijn op dit moment niet bereid om overhaast te werk te gaan. Dat zou kunnen veranderen als de Rockets hun vraagprijs op Harden verlagen.