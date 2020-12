Geen Portugese Supercup voor Jan Vertonghen en Benfica

FC Porto heeft woensdagavond voor de 22e keer in haar clubgeschiedenis de Portugese Supercup gewonnen. Het team van coach Sergio Conceiçao (ex-Standard), dat vorig seizoen zowel landskampioen als bekerwinnaar werd, haalde het met 2-0 van het Benfica van Rode Duivel Jan Vertonghen.

Sergio Oliveira scoorde na 25 minuten vanaf de stip de openingstreffer in Aveiro. Nadien was het lange tijd spannend, tot invaller Luis Diaz in de slotminuut alle twijfel wegnam. Eindstand: 2-0.

Vorig jaar won Benfica de Portugese Supercup, na een 5-0 zege tegen stadsrivaal Sporting. Benfica telt acht Supercups in haar prijzenkast.

In de competitie is Porto na tien speeldagen pas derde met 22 punten, met vier punten minder dan leider Sporting (26 ptn). Benfica is tweede met 24 punten.

