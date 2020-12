Model Stella Tennant onverwacht overleden

Het Britse model Stella Tennant is dinsdag plots overleden. Ze was net vijftig geworden.

De doodsoorzaak is niet bekend. ­Tennant was een van de grote modellen in de jaren 90. Haar androgyne looks en haar aristocratische komaf (ze was een kleindochter van de graaf van Devonshire) ­waren haar handelsmerk.

Ze was te zien in de grote campagnes van onder meer Calvin Klein en Burberry. Samen met Kate Moss en Naomi Campbell speelde ze ook mee in de slotceremonie van de Olympische Spelen in 2012.

De laatste jaren zette ze zich vooral in voor duurzaamheid en voor de klimaatzaak.