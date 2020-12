Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt tot onder kaap van 2.500

In de ziekenhuizen liggen er drie procent minder coronapatiënten dan een week eerder. Ook het aantal sterfgevallen neemt verder af. Voorlopig blijven de besmettingen wel verder stijgen.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is met 3 procent afgenomen, tot 2.473. Van hen liggen er 511 op intensieve zorgen, dat is een daling met 5 procent, zo blijkt donderdagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano.

Verder is het aantal ziekenhuisopnames tussen 16 en 23 december met 2 procent afgenomen tot gemiddeld 180,4 per dag.

Tussen 13 en 20 december stierven in België dagelijks gemiddeld 91,7 mensen aan het virus, een afname met 3,3 procent ten opzichte van de vorige periode. Het totale aantal coronadoden komt daarmee uit op 18.939.

Tussen 13 en 20 december waren er gemiddeld 2.522,0 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijks gemiddelde nog met 7 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn 632.321 gevallen geteld.

Er worden dagelijks zo’n 38.700 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 7,6 procent. De laatstbekende r-waarde ligt op 0,98. Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet. Dat de r-waarde nu onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.