Trump waarschuwt Iran na raketaanvallen in Irak

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran woensdag gewaarschuwd dat hij het land ‘verantwoordelijk’ zal houden in het geval van een dodelijke aanslag tegen Amerikanen in Irak. Het is bijna een jaar geleden dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood werd door een Amerikaanse aanval.

‘Onze ambassade in Bagdad was zondag het doelwit van meerdere raketten’, aldus de uittredende Amerikaanse president op Twitter. De aanval zorgde voor materiële schade maar niet voor dodelijke slachtoffers. ‘Raad eens van waar die raketten kwamen: IRAN’, aldus Trump op Twitter. ‘We vernemen dat er speculatie is over nieuwe aanvallen tegen Amerikanen in Irak. (...) Een vriendschappelijke raad aan Iran: als een Amerikaan gedood wordt, zal ik Iran verantwoordelijk houden. Denk goed na’, aldus Trump.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

Persagentschap Reuters meldt dat de president geen bewijs kan geven voor zijn beschuldigingen. Onder meer de Amerikaanse ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken, Chris Miller en Mike Pompeo, zaten al samen over de zaak. Er zouden binnenkort ‘verschillende opties’ gepresenteerd worden aan de president, aldus een anonieme bron aan Reuters. Het is niet duidelijk of een militair antwoord een van de opties is. Ze zouden wel allemaal niet-escalerend zijn en nieuwe aanvallen moeten vermijden.

Iran van zijn kant ontkent dat het er iets mee te maken heeft en zegt dat een criminele groepering achter de aanslag zit. Het land waarschuwde de Amerikaanse autoriteiten maandag om niet voor ‘spanningen’ te zorgen. De Iraanse generaal Soleimani werd op 3 januari 2020 in Bagdad gedood door een Amerikaanse aanval met een drone.

Website met doodsbedreigingen

Er zijn al langer spanningen tussen de VS en Iran. Woensdag raakte ook bekend dat Amerikaanse veiligheidsdiensten betrouwbare informatie hebben die aantonen dat Iraanse cybercriminelen verantwoordelijk waren voor het aanmaken van een website eerder deze maand waarop onder meer verkiezingsambtenaren bedreigd werden.

Het gaat om de ‘Enemies of the People’-website die online verscheen na de Amerikaanse verkiezingen maar nu niet meer in gebruik lijkt te zijn. De veiligheidsdiensten stellen dat site blijk geeft van ‘een voortdurende Iraanse intentie om verdeeldheid en wantrouwen te creëren in de Verenigde Staten en het vertrouwen van burgers in het Amerikaanse verkiezingsproces te ondermijnen’. Op de site kregen zowel Republikeinen als Democraten doodsbedreigingen.