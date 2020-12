‘Kutjaar’: kunstenaar, dan toch een essentieel beroep

Dat 2020 ook voor kunstenaars een kutjaar was, hoeven we u niet meer te vertellen. ‘Het hadden de vier beste maanden moeten zijn uit mijn carrière’, mijmert comédienne Serine Ayari over haar weggevaagde voorjaar. Een aanbieding voor een voltijdse radiojob legde ze desondanks naast zich neer (‘Dat zou me creatief constiperen’) om te kunnen blijven schrijven aan nieuwe teksten. Die mocht ze in de coronaluwe zomermaanden try-outen voor publiek, dat ze amper kon zien lachen achter de mondmaskers. Het optreden gaf haar opnieuw zuurstof. ‘Ik heb echt het gevoel dat mijn longen weer gevuld zijn’, zegt ze, met gepaste beeldspraak, na een show.