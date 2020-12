Moeten we bang zijn van de nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant?

Moeten we ons zorgen maken nu er in het Verenigd Koninkrijk weer een andere variant van het coronavirus is opgedoken? Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) bedaart de gemoederen. ‘Gewoon dezelfde basisregels blijven volgen.’

‘Besmettelijker en bijzonder onrustwekkend’. Zo noemt de Britse minister voor Volksgezondheid Matt Hancock de Zuid-Afrikaanse covidmutatie die nu ook opduikt in het Verenigd Koninkrijk. ‘Iedereen in het Verenigd Koninkrijk die de voorbije twee weken in Zuid-Afrika was, of nauw contact had met iemand die daar was, moet onmiddellijk in quarantaine’, aldus Hancock, die ook beperkingen op het reizen tussen het VK en Zuid-Afrika aankondigde.

Volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) is er voorlopig weinig reden tot paniek. ‘De 501.V2-mutant, zoals de variant uit Zuid-Afrika heet, blijkt zich inderdaad snel te verspreiden. ‘Het ziektebeeld wijzigt echter niet. Er is dus voorlopig nog geen bewijs dat de mutanten uit Zuid-Afrika en uit het Verenigd Koninkrijk ook gevaarlijker of dodelijker zijn.’

Onderzoeker Tulio de Oliveira van de Zuid-Afrikaanse universiteit Kwazoele-Natal meent dat de 501.V2-mutant veel besmettelijker is dan bijvoorbeeld de Britse variant. ‘Nooit eerder hebben we één variant gezien die zo dominant is, die zich bovendien zo snel verspreidt. Alle elementen gaan in de richting van een variant die veel overdraagbaarder is.’

Huidige vaccins

Gooien deze mutaties roet in het eten voor de verdere uitrol van het coronavaccin? Johan Neyts: ‘De komende dagen en weken zal uit laboratoriumtesten duidelijk worden of de antilichamen die worden gevonden in het bloed van gevaccineerde mensen, de nieuwe variant evengoed kunnen neutraliseren als ze dat doen met de originele varianten. We verwachten dat dit al bij al zou kunnen meevallen. Het is altijd afwachten hoe het virus verder zal muteren, maar voorlopig hoeven we ons geen zorgen te maken over de huidige werkzaamheid van het vaccin.’

De Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog niet opgepikt in ons land. Maar ook als de mutatie in ons land zou opduiken, zouden de huidige maatregelen volgens Johan Neyts moeten volstaan. ‘Nieuwe mutatie of niet, we moeten gewoon zien dat het virus en elke variant ervan zich niet verder kan verspreiden. Dat doe je nog altijd door voldoende afstand te houden en de andere basisregels te volgen.’