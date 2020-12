Er komt geen gele kaart voor knuffelende voetballers na een doelpunt. Dat heeft de Raad van Bestuur van de Pro League woensdag beslist. Er zijn te veel praktische bezwaren, klinkt het. In de plaats werkt de Pro League donderdag andere richtlijnen uit.

Op vraag van Anderlecht-ceo Karel Van Eetvelt werd woensdagavond gesproken over mogelijke bestraffingen voor voetballers die knuffelen, op elkaar springen of te dicht bij elkaar komen na een doelpunt. Hoewel de spelers wekelijks worden getest, beseft de Pro League dat voetballers een voorbeeldfunctie hebben. Zeker in tijden waarin Jan Modaal een beperkt aantal knuffelcontacten mag ontvangen.

Er werden eerder al aanbevelingen gedaan aan de clubs en wedstrijden georganiseerd voor de leukste coronaproof doelpuntenviering, maar de verhoopte effecten blijven uit. Dat leverde het voetbal kritiek op, onder meer uit politieke hoek. Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep voetballers op om ‘strikter’ om te springen met de coronarichtlijnen.

Een gele knuffelkaart om het juichen in groep te beknotten, zoals door onder andere Van Eetvelt werd geopperd, zal er evenwel niet komen. Dat is na de raad van bestuur van donderdag een zekerheid. Het is praktisch onhaalbaar, klinkt het bij de Pro League. Donderdag komt de raad van bestuur opnieuw samen om richtlijnen, met een sanctiesysteem, uit te tekenen. Er liggen een aantal voorstellen op tafel. Voorzitter Peter Croonen trekt de kar.