Vanaf komend weekend al vijf in plaats van drie vervangingen in Jupiler Pro League

Vanaf 26 december - komend weekend - mogen clubs uit 1A en 1B vijf in plaats van drie vervangingen doorvoeren. Normaal gezien zou de tijdelijke regel pas vanaf 1 januari in werking treden, maar op de Raad van Bestuur van woensdag heeft de Pro League beslist om de inwerkingtreding te vervroegen.

In de meeste Europese competities was een gelijkaardige maatregel al van toepassing. Ook bij de Pro League lag de mogelijkheid om vijf wissels door te voeren eerder al op tafel, maar het voorstel raakte toen niet goedgekeurd. Het was niet wenselijk, klonk het, om een nieuwe regel in te voeren die slechts één seizoen van kracht is. Op aandringen van vooral de Europese spelende ploegen, Antwerp en Club Brugge op kop, komt de maatregel er nu toch.