Trump verwerpt langverwacht coronasteunpakket van Congres: ‘Verkwisting’

De Amerikaanse president Donald Trump verwerpt het omvangrijke tweede pakket van coronasteunmaatregelen dat na maandenlang onderhandelen de goedkeuring kreeg van het parlement van de Verenigde Staten. Dat heeft hij dinsdagavond via een videotoespraak op Twitter laten weten. Trump eist aanpassingen aan het steunpakket. Nochtans had het Witte Huis al laten weten dat de president er zijn handtekening onder zou zetten.

Na maanden van discussie keurden zowel het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden als de overwegend Republikeinse Senaat – samen het Congres – het pakket ter waarde van 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) goed.

Het steunpakket dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven door de coronacrisis moet helpen, met onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen, wachtte enkel nog op een handtekening van president Donald Trump. Het Witte Huis had laten weten dat de president het steunpakket zou ondertekenen.

‘Te lang, niemand las het’

Trump schiet het pakket nu evenwel af. In een videotoespraak benadrukt Trump dat Democraten de broodnodige steun wreedaardig blokkeerden om hun ‘radicaal-linkse’ politieke agenda te bereiken en de verkiezing te proberen beïnvloeden. Het akkoord dat nu op zijn bureau terechtkwam is ‘heel anders dan verwacht’, ‘zo lang en complex dat niemand in het Congres het las’ en vooral ‘een schande’ . ‘Het heeft bijna niets te maken met Covid!’

Er zit volgens Trump onder meer miljoenen aan hulp in voor andere landen, lobbyisten, cultuurinstellingen, wetenschappelijk onderzoek en ‘illegale vreemdelingen’, en andere ‘verkwistende uitgaven’, terwijl niet genoeg aan Amerikaanse burgers en ondernemers wordt gegeven. ‘Het was nochtans niet de schuld van het Amerikaanse volk, het was China’s schuld.’

‘Dus vraag ik het Congres om de wet aan te passen, en de belachelijk lage 600 dollar te verhogen naar 2.000 dollar, of 4.000 voor een koppel’, aldus de uittredende president. ‘Ik vraag ook aan het Congres om onmiddellijk de verkwistende en overbodige items te verwijderen, en mij een gepast wetsvoorstel te sturen. Of anders zal de volgende regering een Covid-steunpakket moeten afleveren. En misschien zal die regering ik zijn. En we zullen het gedaan krijgen.’

Compromis

Het tweede steunpakket omvatte onder meer steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Op zaterdag loopt een vorige steunregeling voor die Amerikanen af.

Ook werd een steunregeling voor worstelende kleine bedrijven uitgebreid en zou meer extra geld gaan naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en vaccindistributie. Het pakket werd zowel door Democratische als Republikeinse kopstukken gezien als een compromis.