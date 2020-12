Verenigd Koninkrijk neemt maatregelen tegen nieuwe coronavariant uit Zuid-Afrika: ‘Nog besmettelijker’

Nieuwe delen van Engeland worden in volledige lockdown geplaatst omdat de nieuwe variant van het coronavirus er zich snel verspreidt. Ondertussen maakt de Britse minister van Volksgezondheid zich zorgen over een nieuwe variant van het coronavirus die vanuit Zuid-Afrika komt, en nog meer overdraagbaar zou zijn.

Nog meer delen in het oosten, zuidwesten en zuiden van Engeland moeten in totale lockdown vanaf 26 december. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock gezegd. Het gaat om onder meer om Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire en Waverley.

Hancock kondigde ook aan dat grotere delen van het land op slot gaan vanaf tweede kerstdag. Het land heeft een systeem van vier niveaus gelanceerd, maar Hancock zei dat de maatregelen die gelden in ‘Tier 3’ niet volstaan om de nieuwe variant te controleren.

‘Bijzonder onrustwekkende’ nieuwe variant

Hancock kondigde ook aan dat er twee gevallen met een nog andere variant van het coronavirus ontdekt zijn in het Verenigd Koninkrijk. Die zijn gelinkt aan contacten met reizigers uit Zuid-Afrika, waar een mutatie gevonden is die volgens de autoriteiten besmettelijker en gevaarlijker zou zijn. Hancock zei zich grote zorgen te maken over de nieuwe variant uit Zuid-Afrika. ‘Dit virus is nog meer overdraagbaar en lijkt verder gemuteerd te zijn dan het nieuwe virus’, aldus Hancock. Hij omschrijft de variant uit Zuid-Afrika verder als ‘bijzonder onrustwekkend’ en ‘besmettelijker’.

Iedereen in het Verenigd Koninkrijk die de voorbije twee weken in Zuid-Afrika was, of nauw contact had met iemand die daar was, moet ‘onmiddellijk in quarantaine’.

De voorbije week is het aantal nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk met 57 procent toegenomen, en het aantal ziekenhuisopnames is tot 1.909 per dag gestegen. Dat laatste is het hoogste cijfer sinds midden april.