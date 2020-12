Door de nakende Brexit en de ontdekking van een mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk, is het enorm druk aan de grensovergangen. Ook heel wat Vlaamse truckers staan al dagen muurvast, zoals Sven Ganseman uit het Vlaams-Brabantse Pamel. Via een filmpje op Facebook toont hij in welke omstandigheden de truckers moeten wachten. Hij nodigt politici uit om hem te vergezellen op ‘de camping M20 richting Folkestone’.