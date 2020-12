Politiehond vindt vuurwapens, oorlogsmunitie, drugs en geld achter valse kelderwand

Bij een huiszoeking in Etterbeek vond een politiehond een smak geld, vuurwapens, oorlogsmunitie en drugs. Een verdachte is aangehouden.

‘De antibanditismebrigade van onze zone kwam de hoofdverdachte op het spoor nadat er sterke aanwijzingen waren dat hij zichzelf verrijkte met de verkoop van verdovende middelen’, zegt Caroline Vervaet, woordvoerster van de politie Brussel West. ‘Na een aantal gerichte observaties kwamen een adres in Etterbeek en vier andere betrokkenen in het vizier.’

De politie viel binnen in de woning in Etterbeek, maar trof daar slechts een beperkte hoeveelheid drugs en cash geld aan. Omdat de speurders ervan overtuigd waren dat er nog meer ‘handelswaar’ in het pand verborgen moest zitten, werd er een speurhond bijgehaald. Die leidde de politie naar een valse muur in de kelderruimte. Toen die opengebroken werd, stootten de agenten op een hoop vuurwapens, oorlogsmunitie, munitie voor handvuurwapens, drugs, geld, waardevolle spullen en documenten.

Het ging om 16,6 kg hasj, 2,5 kg cocaïne, 1kg cannabis en 283 xtc-pillen. Het wapenarsenaal bestond uit 6 handvuurwapens, 7 laders voor oorlogswapens, gewone laders, een geluidsdemper en 1.265 kogels voor uiteenlopende type wapens. Verder bleek de man in het bezit van 146.525 euro cash, een geldtelmachine, dure horloges, juwelen, 6 luxe auto’s (o.a. Porsches, Audi, Abarth) en een moto. Alle aangetroffen goederen werden in beslag genomen.

‘De hoofdverdachte werd ter plaatse opgepakt en ook de vier andere betrokkenen konden als snel van hun vrijheid worden beroofd’, gaat de politiewoordvoerster verder. ‘Na verhoor werd de hoofdverdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst en werden de vier andere betrokkenen vrijgelaten.’