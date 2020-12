Nog maar 223 miljoen aangeboden voor fiscale regularisatie

Dit jaar werden nog maar 326 aanvragen ingediend voor fiscale regularisatie, goed voor een aangegeven bedrag van 223 miljoen euro.

Daarmee ligt het cijfer nog fors lager dan over het hele jaar 2019 waar 609 dossiers werden ingediend, goed voor een bedrag van 390,5 miljoen euro. De vraag is of dat cijfer de komende dagen nog kan goedgemaakt worden. Traditioneel is er de laatste dagen van het jaar nog een rush.

‘In het verleden werd soms de helft van de dossiers ingediend in december’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën. En ook nu kan dat scenario zich opnieuw herhalen. Gisteren alleen al werden veertig dossiers ingediend.

Extra stimulans daarbij kan zijn dat de regularisatie van de gewestelijke belastingen – zoals de registratierechten en de erfrechten – vanaf volgend jaar niet meer mogelijk is. Aan de regularisatie van federale belastingen komt in 2023 een einde. Zo heeft de federale regering zich toch voorgenomen.

De cijfers hierboven omvatten niet de zuiver Vlaamse regularisatiedossiers die enkel handelen over regionale belastingen. Die worden door de Vlaamse Belastingdienst afgehandeld. Alle andere dossiers – ook die van het Brussels of Waals Gewest – worden door de federale fiscus behandeld.