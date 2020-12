Gatz wil niet vriendelijk knikken naar staatshervorming

Als de gemeenschappen zich na een nieuwe staatshervorming terugtrekken uit het Brussels gewest, moeten de middelen voor onderwijs zorg of cultuur daar wel blijven, waarschuwt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD).

De discussie over een nieuwe staatshervorming laaide enkele weken geleden opnieuw wat op na het pleidooi van PS-voorzitter Paul Magnette voor drie of vier verschillende en volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en eventueel ook een Duitstalig gewest. De gemeenschappen, die nu in Brussel gemeenschapsbevoegdheden als onderwijs, zorg of cultuur financieren zouden verdwijnen.

Onder meer Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zag daar wel brood in. ‘Brussel is een kosmopolitische stad die je niet meer bestuurt vanuit andere gemeenschappen. Een eigen deelstaat en lokaal niveau, het zou efficiënter zijn’, liet Lachaert via Twitter weten.

Sven Gatz, Open VLD-minister van Financiën in de Brusselse regering, wijst nu in een opiniestuk in De Morgen op de consequenties. ‘Ik zie het debat iets te gemakkelijk evolueren naar: we zullen schuiven met enkele bevoegdheden en de Brusselaars zullen wel vriendelijk knikken’, schrijft Gatz.

Als de Vlaamse en Franse Gemeenschap niet langer actief zijn in Brussel, moet het geld dat zij vandaag in Brussel besteden, wel in Brussel blijven, vindt hij. Gatz wil ook de Financieringswet hertekenen. Die wet regelt de geldstromen van de federale overheid naar de gewesten en gemeenschappen en is volgens Gatz onrechtvaardig voor Brussel.

‘Toen die wet in 1980 opgesteld werd, was de personenbelasting de belangrijkste parameter’, schrijft hij. ‘Als we echter naar het bruto binnenlands product kijken, leveren wij met tien procent van de bevolking wel 20 procent van de welvaart. Dat is toch een argument om een deel van de middelen die in Brussel gegenereerd worden, terug te laten vloeien.’