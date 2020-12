Bij gestrande vrachtwagenchauffeurs in Dover bouwt frustratie en woede zich op, zonder vooruitzicht op kerst bij de familie. Boze truckers kwamen vanmorgen in aanvaring met de politie. ‘Het kan dagen duren voordat de problemen met gestrande vrachtwagens in het zuiden van Engeland zijn verholpen.’

Een nieuwe variant van het coronavirus veroorzaakte de voorbije dagen een gedeeltelijke handelsstop tussen het VK en Frankrijk. Het gevolg: honderden truckchauffeurs staan stil in Dover, omdat ze de oversteek naar Calais niet mogen maken.

Dinsdagavond kwamen het VK en Frankrijk tot een akkoord zodat het vrachtverkeer kan heropstarten. Chauffeurs met een negatieve coronatest mogen op de ferry naar Calais. De test mag niet ouder zijn dan 72 uur. De Britse minister van Huisvesting beloofde dat militairen zouden helpen met testings bij de chauffeurs. Maar het kan nog dagen duren eer de files weggewerkt zijn, waarschuwde Robert Jenrick.

Meer dan 2.800 vrachtwagens staan momenteel geblokkeerd in Kent. De kans dat ze allemaal tegen Kerstmis thuis zijn, blijft klein. Het gaat voornamelijk om Europese chauffeurs die zonder eten of zonder toegang tot warm water of een toilet vastzitten.

De truckers in Dover raakten woensdagochtend duidelijk gefrustreerd. Het kwam zelfs tot een aanvaring met de politie. ‘Ze geven ons geen eten, geen drinken en geen sanitaire voorzieningen. Ze bieden ons niets aan’, zei een chauffeur in het Spaans aan persbureau Reuters.