Van Amerika tot Azië: gesigneerde shirts Red Flames en Rode Duivels wereldwijd gewild, truitje Courtois het duurste

De Red Flames en de Rode Duivels zijn hot in binnen- en buitenland en zéker wanneer hun officiële wedstrijdtruitjes geveild worden voor het goede doel. De Koninklijke Belgische Voetbalbond zette de shirts van vijf officiële wedstrijden via internet te koop en dat leverde maar liefst 93.187 euro op. Met die opbrengst kan het eerste van de 40 geplande Belgian Red Courts, een maatschappelijk project van de Voetbalbond, volledig worden opgeknapt.

De geveilde truitjes startten aan 89 euro, maar elk wedstrijdshirt werd voor een pak meer verkocht dankzij 2.029 biedingen van over de hele wereld. Uit zes verschillende landen liepen voor de enige set truitjes van de Red Flames 330 biedingen binnen. Fans van de Rode Duivels hadden vier sets truitjes om op te bieden. In totaal waagden daardoor 1.699 bieders uit 27 landen hun kans.

“Er was heel wat interesse uit ons eigen land, maar de internationale aandacht was ook enorm. Voor de Flames kwamen er biedingen uit onder meer Japan en Singapore. Onze Duivels hebben een nog grotere internationale fanbase met bieders uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Amerika en ook Australië.”

Foto: RBFA/Alexandra Bertels

Courtois en De Caigny op één

De wedstrijd met de grootste totaalopbrengst was België - Engeland, gespeeld op 15 november, waarbij alle shirts na afloop samen goed waren voor 28.109 euro. Vier shirts uit die wedstrijd vormen meteen ook de top 3 van duurste shirts voor de Rode Duivels tijdens deze veiling. Zo ging het truitje van Thibaut Courtois voor maar liefst 3.025 euro onder de hamer. Voor het truitje van Kevin De Bruyne had een bieder 2.700 euro over en de shirts van Dries Mertens en Youri Tielemans uit diezelfde wedstrijd brachten elk 2.600 euro op. Zij delen de derde plaats.

Bij de Red Flames wisselde het truitje van doelpuntenmachine Tine De Caigny, die tweemaal scoorde tegen Zwitserland, voor 1.000 euro van eigenaar. Het shirt van doelvrouw Nicky Evrard bracht 830 euro op en daarmee doet ze nipt beter dan Tessa Wullaert. Haar shirt werd geveild voor 825 euro.

Red Courts

De Belgian Red Courts zijn één van de belangrijkste sociale projecten van de Voetbalbond: veertig opgeknapte en moderne voetbalterreintjes die moeten uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Die renovatie heeft nu een stevig duwtje in de rug gekregen dankzij de truitjesveiling van de Voetbalbond. Na vier wedstrijden van de Rode Duivels en de beslissende interland van de Red Flames tegen Zwitserland werden 113 wedstrijdtruitjes online te koop aangeboden en dat heeft maar liefst 93.187 euro in het laatje gebracht.

“Een fantastisch resultaat waarmee we al onmiddellijk ons eerste pleintje kunnen bekostigen want elke renovatie kost minstens 75.000 euro. Het is fantastisch hoe onze ambassadeurs van de Belgian Red Courts, onze Rode Duivels en Red Flames, zich op deze manier mee achter het project gezet hebben.”