Tussen 12 en 19 december stierven in België dagelijks gemiddeld 91 mensen aan het virus, een afname met 2,9 procent ten opzichte van de vorige periode. Volg hier de persconferentie over de coronacijfers.

‘De besmettingscijfers nemen minder snel toe dan enkele dagen geleden, de stijgende trend lijkt te kalmeren’, zei viroloog Steven Van Gucht. ‘Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft stabiel. We doen het beter dan vele andere Europese landen, maar we zitten nog steeds op een hoog besmettingsniveau met een hoog aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en een aanzienlijke belastingen van onze ziekenhuizen.’

Tussen 12 en 19 december waren er gemiddeld 2.523 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging met 7 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijkse gemiddelde nog met 10 procent. ‘De stijgende trend lijkt voorlopig gebroken. De komende periode van rust en bezinning kan deze trend verder bespoedigen. Dat is op voorwaarde dat we deze periode vooral binnen onze vaste kring doorbrengen. Dus opgelet. Als we afspreken met mensen die we al lang niet meer gezien hebben, dan kan het virus nieuwe bruggetjes maken.’

De hoogste toename is in het Brussels Hoofdstelijk Gewest. In Vlaanderen en Wallonië waren de toenames respectievelijk acht en twee procent. In Antwerpen en Namen is er een stijging van vijftien procent. In Vlaams-Brabant, Henegouwen en Luxemburg nemen de besmettingscijfers licht af. De toenames vinden plaats in alle leeftijdsgroepen, behalve de tachtigplussers. De meeste besmettingen vinden plaats bij de dertigers en veertigers.

De ziekenhuisopnames blijven stabiel, hoewel er regionale verschillen zijn.

Dadelijk meer.