Cameron Vandenbroucke hangt koersfiets na twee jaar aan de haak: ‘Veel jaloezie en negatieve commentaar’

Cameron Vandenbroucke stopt met wielrennen. Dat bevestigt de 21-jarige dochter van wielerlegende Frank Vandenbroucke aan Sporza.

Cameron Vandenbroucke was twee seizoenen in het profpeloton aan de slag bij Lotto Soudal Ladies. In haar eerste seizoen werd ze meteen afgeremd door ziekte en een polsbreuk en ook nadien bleven de verhoopte resultaten uit.

‘Veel mensen vergeleken me met mijn vader, nog voor ik mijn eerste wedstrijd had gereden’, zegt Cameron. ‘Iedereen dacht dat ik onmiddellijk een wedstrijd zou winnen, omdat ik de dochter ben van. Er was heel veel jaloezie binnen het peloton, omdat ik meteen een profcontract had gekregen.’

De wielrenster vertelt dat ze op sociale media vaak kritieke en negatieve commentaar kreeg. ‘Die negatieve commentaren hebben me veel pijn gedaan. Ik heb niet de beste intrede gemaakt in het wielrennen. Ik besefte ook dat dit niet was wat ik wou doen in mijn leven. Ik had veel meer pech dan geluk op de fiets.’

Cameron Vandenbroucke, die samen is met wielrenner Tim Merlier, wil zich terug concentreren op haar oude liefde atletiek. Daarnaast heeft ze een diploma in communicatie, waarmee ze hoopt aan de slag te gaan. ‘Een wielerwedstrijd becommentariëren op tv is iets wat ik heel graag wil doen.’