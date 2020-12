Filmstudio James Bond staat te koop

MGM, of voluit Metro-Goldwyn-Mayer en een van de meest iconische Hollywood-studio’s, staat te koop. De filmstudio is nu in handen van diverse aandeel­houders, waaronder het hefboomfonds Anchorage Capital Group. Dat fonds staat vanwege povere rendementen bij zijn aandeel­houders onder druk, waardoor het zich gedwongen voelt het belang in MGM te gelde te maken.

Volgens The Wall Street Journal, die het nieuws bekendmaakte, zou de studio met de brullende leeuw als symbool zo’n 5,5 miljard dollar waard zijn. Het bedrijf stond al meerdere keren te koop, maar ­kandidaat-kopers vielen over de hoge vraagprijs. In 2010 ging de studio nog failliet, waarna Ancho­rage de overnemer werd.

De studio is vooral bekend van James Bond, een franchise die het met Danjaq LLC deelt. Verder bezit MGM ook de Rocky-franchise, en klassiekers zoals Rain Man, Dances with Wolves en Silence of the Lambs. MGM maakt ook tv-series zoals ­Vikings en The Handmaid’s Tale.

Verwacht wordt dat door het ­succes van streaming er nu meer partijen buiten het traditionele Hollywood-circuit interesse zullen hebben. Dat kan gaan van streamingdiensten tot financiële partijen die de waarde van de catalogus willen vermarkten. Bij MGM hopen ze dat de deal rond zal zijn ­tegen de release van de nieuwe en al een paar keer uitgestelde Bond-film No Time to Die.