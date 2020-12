Drie Franse politieagenten doodgeschoten bij interventie huiselijk geweld

In Frankrijk zijn drie politieagenten doodgeschoten nadat ze voor huiselijk geweld waren opgeroepen. Een vierde agent raakte gewond.

Het incident vond kort na middernacht plaats nabij Saint-Just (Puy-de-Dôme), een afgelegen gehucht in het centrum van het land.

De agenten wilden een vrouw helpen die gevlucht was naar het dak van een huis. Toen de agenten het huis benaderde, werden ze onder vuur genomen door de man. Nadat de man zijn huis in brand had gestoken, opende hij opnieuw het vuur op agenten in de buurt.

Burgemeester Francois Chautard zegt dat de verdachte drie agenten heeft doodgeschoten. Het zou gaan om een 48-jarige man met psychische problemen. Hij was al bekend bij de politie om aanklachten over de voogdij over zijn kinderen.

Volgens de burgemeester is het huis helemaal verwoest door de brand. De politie onderzoekt of hij in het puin ligt of gevlucht is. De vrouw werd in veiligheid gebracht.