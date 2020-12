De Wever ontslaat politieagent na racistische opmerking in justitiepaleis

De Antwerpse burgemeester De Wever heeft een politie-inspecteur ontslagen nadat die een ­allochtone medewerker van het justitiepaleis een ‘vies ventje’ had genoemd.

De betrokken politie-inspecteur maakte deel uit van het zogenaamde GEOV-team van de Antwerpse politie, dat in het justitiepaleis onder meer verdachten naar de verschillende rechtszalen overbrengt.

Toen de politie-inspecteur ’s middags in uniform in de cafetaria van het gerechtsgebouw – toegankelijk voor medewerkers van justitie en politie – aanschoof, maakte hij tegen een cafetaria­medewerkster de opmerking: ‘Hoe lang gaat dat vies ventje hier nog staan?’

Volgens de medewerkster en andere getuigen die de­ opmerking hoorden, wees hij daarbij naar een allochtone restaurantmedewerker. Die laatste werd pas later op de hoogte gebracht van het incident, en reageerde erg aangeslagen.

De opmerking aan het adres van de cafetariamedewerker komt de ­politieman – die eerder al enkele tuchtsancties opliep – duur te staan. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ­legde de man de zwaarst mogelijke tuchtstraf op: het ontslag van ambtswege.

‘Korps uitzuiveren’

De Wever wil zelf geen commentaar kwijt, maar zijn woordvoerder beklemtoont dat ‘voor alle Antwerpse politieagenten integriteit en professionaliteit kernwaarden zijn, in alle omstandigheden. Om die reden hebben we de dienst intern toezicht van het Antwerpse politiekorps ook grondig versterkt, waardoor die meer tuchtzaken kan behandelen.’ Na een vorig incident met Antwerpse agenten had De Wever al eens duidelijk gemaakt dat hij het korps ‘met veel vuur wil uitzuiveren’.

De betrokken agent – die volhield dat zijn uitspraak een ludieke ‘Antwerpse’ uitdrukking was – vocht zijn ontslag aan bij de Raad van State. Daar haalt hij nu bakzeil.

Het GEOV-team waar de Antwerpse agent deel van uitmaakte, is niet onbesproken. Eind april verschijnen enkele andere agenten voor de raadkamer in Mechelen wegens verregaande pesterijen van collega’s. Ze wisselden in een ­besloten Whatsapp-groep ook ­racistische en seksistische berichten uit.