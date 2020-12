Nieuwe flitspalen flitsen niet meer, boete blijft

Mobiele flitscamera’s konden u al langer betrappen zonder dat u een lichtflits zag. Nu kunnen ook vaste flitspalen dat. De eerste acht exemplaren staan langs de A12.

De eerst acht flitspalen anno 2021 staan langs de A12 tussen Boom en Antwerpen. Het gaat om een proefproject. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) wil ze later ook op andere plaatsen zetten. ‘Concreet is op vier kruispunten van de A12 telkens één flitspaal in elke rijrichting geplaatst’, zegt Veva Daniëls van het AWV. ‘Het gaat om de kruispunten aan de Cleydaellaan, Bist, de Guido Gezellestraat en de Leugstraat tussen Wilrijk en Aartselaar.’

Sinds de aanpassingswerken aan die kruispunten, waar in het verleden al verschillende dodelijke ongevallen gebeurden, werd de maximale snelheid er verlaagd naar 70 kilometer per uur. Tegelijk werd er op een aantal stukken een derde rijstrook aangelegd. Dat heeft vlotter, maar vaak ook sneller verkeer tot gevolg. Daar moeten de nieuwe flitsers een einde aan ­maken.

De palen kosten per stuk zo’n 26.000 euro. Ze zijn uitgerust met een infraroodcamera en flitsen dus niet letterlijk. Wanneer uw voorganger betrapt wordt, zult u dus geen flits zien zodat u zelf nog snel in de remmen kan gaan. ­Bovendien kunnen ze ook meerdere wagens tegelijk flitsen.

Er is nog een voordeel, zegt Daniëls. Het nieuwe type palen is eenvoudiger te installeren omdat er geen lussen meer onder het wegdek gelegd moeten worden.