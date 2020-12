Geel of boete voor knuffelende voetballers?

Voetballers die knuf­felen na een doelpunt: het stuit almaar meer mensen tegen de borst. De Pro League bekijkt vandaag of bestraffingen mogelijk zijn.

‘Ik maak me zorgen over het gedrag op en rond het veld’, zegt Karel Van Eetvelt, ceo van Anderlecht. ‘Ik heb het niet alleen over die lockdownfeestjes, maar ook over de vieringen na een doelpunt. Voetballers worden wel getest, maar ze moeten veel meer het goede voorbeeld ­geven. Bij Anderlecht zeggen we de spelers voor elke match dat ze dat knuffelen moeten laten. Vaak luisteren ze, maar niet altijd. En de ­publieke opinie pikt dat niet meer. Daarom moeten we bestraffingen overwegen.’

Van Eetvelt vroeg Pierre François, de ceo van de Pro League, om de kwestie op de agenda van de raad van bestuur van vandaag te zetten. Er zijn nog meer voorstanders van bestraffing, alleen twijfelt men aan de praktische haalbaarheid. Van Eetvelt heeft het over ‘waarschuwingen en gele kaarten’ die de scheidsrechter mag geven. Maar als vijf spelers knuffelen, krijgen die dan alle vijf geel? Dan is clubs financieel beboeten realistischer. ‘In elk geval moet er iéts gebeuren, want alleen aanbevelen helpt niet.’

De Pro League buigt zich vandaag ook over het voorstel om vanaf 1 april geen wedstrijden meer uit te stellen op basis van corona­besmettingen. Spelen – desnoods met beloften – of een forfaitnederlaag, zijn dan de enige opties. Het idee werd geopperd om te vermijden dat de play-offs in het gedrang komen en rechtenhouder Eleven een deel van de tv-gelden inhoudt. Tijdens de algemene vergadering van 18 januari zullen alle clubs erover stemmen. Maar of het zover komt? ‘Topclubs hebben een grote kern en kunnen dat opvangen. Maar clubs zoals wij, met kleinere kernen, zouden zwaar in de problemen kunnen komen’, zegt Eddy Cordier, de ceo van Zulte Waregem. ‘Stel je voor dat we de laatste speeldagen nog voor het behoud strijden, maar door corona tien man missen en toch moeten spelen.’

‘Ook voor Anderlecht zou dat riskant zijn, want stel dat we nog voor Play-off 1 strijden en gehavend zijn’, zegt Van Eetvelt. ‘Maar als blijkt dat het de enige manier is om de competitie af te werken, moeten we het overwegen. ’