Brexit: Franse vissers blokkeren haven van Boulogne uit protest tegen grote Nederlandse boten

Franse vissers blokkeren dinsdagavond de toegang tot een deel van de haven van Boulogne-sur-Mer, de grootste vissershaven van Frankrijk. Met de actie willen ze protesteren tegen de ‘overexploitatie’ in het Kanaal door grote Nederlandse boten. Dat is vernomen bij de havenmeester en vissers.

Acht boten blokkeren sinds ongeveer 18 uur de toegang voor alle vissersboten. ‘We hebben de boten die hun vis wilden lossen op de hoogte gebracht van de actie, waardoor ze hun vangst naar Dieppe of Nederland brengen’, klinkt het.

Olivier Leprêtre, voorzitter van het regionale visserscomité zegt dat de actie gepland is tot 1 uur in de nacht van dinsdag op woensdag en bedoeld is om de ‘plundering’ van het visbestand door grote Nederlandse boten aan de kaak te stellen. De vissers hekelen die situatie al tien jaar, maar de Brexit dreigt alles erger te maken. ‘Het Kanaal is een zeer smalle zee en in het geval van een ‘no deal’, zal meer gevist worden in de Franse wateren en zal het voor de kleine en middelgrote vissersvloten onmogelijk worden om samen te werken’, aldus Leprêtre.

Volgens Leprêtre zijn alle vissers solidair met de actie en hebben boten hun lichten en projectoren aangestoken als steun voor de vissers van Boulogne-sur-Mer.