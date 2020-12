‘Pfizer/BioNTech-vaccin zal ook tegen gemuteerde varianten van virus werken’, denken topmannen

Het Pfizer/BioNTech-vaccin zal ook werken tegen nieuwe varianten van het coronavirus, waaronder de Britse mutatie. Dat heeft de CEO van de Duitse biotechnologiefirma BioNTech, Ugur Sahin, maandagavond verklaard.

Het vaccin dat door BioNTech en de Amerikaanse farmareus Pfizer ontwikkeld werd, zal volgens Sahin ook werkzaam zijn tegen de gemuteerde variant die in het Verenigd Koninkrijk opgedoken is. ‘Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de waarschijnlijkheid daarvoor hoog’, zei Sahin aan het Duitse persagentschap dpa.

‘We hebben het vaccin al tegen zowat 20 virusvarianten getest. De immuunreactie door ons vaccin heeft alle virusvormen gedeactiveerd’, aldus de topman. Het virus is momenteel wel wat sterker gemuteerd, aldus Sahin. ‘We moeten daar nu experimentele testen mee doen. Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen. We hebben er echter vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet noemenswaardig wordt verzwakt.’ Volgens Sahin kan het coronavaccin in principe snel aan nieuwe varianten van het virus worden aangepast.

Vaccins al verdeeld

Coronavaccinfabrikant Pfizer houdt de gemuteerde versie van het coronavirus die onlangs in Groot-Brittannië is opgedoken ‘heel goed in de gaten’, zei de medisch directeur van Pfizer Nederland, Marc Kaptein, maandag in het Nederlandse NOS-programma Nieuwsuur. ‘We weten dat het Pfizer-vaccin ook werkt tegen negentien andere mutaties’, zegt Kaptein. ‘Deze laatste mutatie wordt op dit moment getest in het laboratorium, maar we zijn er vrijwel zeker van dat het vaccin ook gaat werken tegen dit gemuteerde virus.’

De eerste vrachtwagens met coronavaccins voor de Europese markt vertrokken maandagavond vanuit Puurs, zei Sahin in een videointerview met het Duitse Bild. Het Pfizer/BioNTech-vaccin kreeg maandag een voorwaardelijke marktvergunning in de Europese Unie, waardoor de vaccinatie vanaf 27 december van start kan gaan. De vaccins bestemd voor de Europese markt worden met name in de Pfizer-fabriek in Puurs geproduceerd.