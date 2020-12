Poetin kent levenslang gerechtelijke onschendbaarheid toe aan ex-presidenten

Foto: via REUTERS

De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee gewezen presidenten de rest van hun leven beschermd worden tegen gerechtelijke vervolging. Door de immuniteitswet, die dinsdag gepubliceerd werd, blijven ook de familieleden van ex-presidenten buiten schot.

De presidentiële onschendbaarheid in Rusland was tot nu toe enkel van kracht voor handelingen die als staatshoofd gesteld werden. Maar voortaan zullen presidenten ook na het verlaten van het Kremlin nog van die regeling kunnen genieten.

Volgens de tekst kan ‘een persoon die de functie van president heeft uitgeoefend geen voorwerp uitmaken van criminele of administratieve vervolging, noch kan die persoon aangehouden, gefouilleerd of ondervraagd worden’.

De wet, die eerder al was goedgekeurd in het parlement, lijkt in de eerste plaats op het lijf geschreven van Poetin zelf. Maar ook ex-president Dmitri Medvedev kan gebruikmaken van de regeling. De 89-jarige Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet-Unie tot 1991, valt niet onder de voorwaarden.

In de nieuwe wet worden ook bijkomende obstakels opgeworpen voor het intrekken van de onschendbaarheid. Enkel in het geval van hoogverraad of een soortgelijke zware beschuldiging, kan de immuniteit worden opgeheven.

Deze zomer had de 68-jarige Poetin na een referendum ook al een grondwetswijziging doorgevoerd, waardoor hij in theorie tot 2036 aan de macht kan blijven.