Ook woensdag en donderdag vakbondsacties bij De Lijn

Woensdag en donderdag zijn er bij De Lijn opnieuw vakbondsacties aangekondigd, waardoor er hinder zal zijn voor de reizigers. Nieuw overleg heeft voor de vakbonden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat melden vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD TBM dinsdagavond.

De bonden staakten maandag en dinsdag al om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen. Ze hadden al gewaarschuwd dat de staking voelbaar zou zijn over heel Vlaanderen. Bovendien gaven ze geen einddatum voor de acties, die lieten ze afhangen van de reactie van de directie.

Nieuw overleg met de directie heeft geen overeenkomst opgeleverd. ‘Er worden stapjes gezet, maar die zijn te vrijblijvend’, zegt Jo Van der Herten, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten.

De vakbonden willen de onderhandelingen met De Lijn voortzetten, maar die vraag moet nog aan de directie gesteld worden. Reizigers moeten dus ook woensdag en donderdag rekening houden met storingen bij trams en bussen.

De directie van De Lijn is er absoluut niet over te spreken dat de vakbonden halsstarrig voet bij stuk houden. ‘De vakbonden zijn van elke realiteitszin ontdaan’, reageert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, dinsdagavond. ’Ze lijken echt niet door te hebben wat er in de wereld rondom ons aan het gebeuren is.’

De directie van De Lijn verbaast er zich bovendien over dat het breekpunt nu opeens de wachtvergoeding voor een handvol individuele gevallen blijkt te zijn. ‘Dat vinden de vakbonden klaarblijkelijk een algemene staking waard, waarbij ze àl onze reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou willen laten staan’, benadrukt Kesteloot. ‘En dat terwijl we ons expliciet bereid hebben verklaard om die paar individuele gevallen te onderzoeken.’