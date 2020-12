Herman Goossens: ‘Sneltesten zijn niet dé oplossing om het normale leven te kunnen heropstarten’

Snelle antigeentesten zijn niet dé oplossing om het normale leven opnieuw op te kunnen starten, maar ze kunnen net zoals de vaccinaties daarbij helpen. Dat verklaarde professor klinische biologie Herman Goossens, die de taskforce testing voorzit, tijdens een vragenronde met journalisten.

Snelle antigeentesten kunnen binnen het uur de eiwitten van het coronavirus opsporen, een pak sneller dan de klassieke PCR-testen. Er is een wettelijk kader klaar voor de inzet van sneltesten. Het gaat dan over wie ze mag verdelen en wie ze mag afnemen. Volgens professor Goossens wordt de wet een van de komende dagen gepubliceerd.

Organisatoren zien in de sneltesten een manier om festivals op een veilige manier te kunnen laten doorgaan of bedrijven hopen het op de werkvloer veilig te houden als de werknemers regelmatig getest worden. Goossens benadrukt dat de sneltesten dan wel op een correcte manier gebruikt moeten worden.

Snelle antigeentests zijn bij personen die symptomen vertonen bijna net zo betrouwbaar als de PCR-testen, maar zijn dat heel wat minder bij mensen die geen symptomen vertonen. Om zeker te zijn dat iemand niet besmettelijk is, moet twee keer per week een antigeentests afgenomen worden.

Een hele bevolking testen is volgens hem niet realistisch omdat testen herhaald moeten worden en omdat mensen nog steeds in zelfquarantaine moeten. Repetitief groepen testen is dan wel weer mogelijk, zoals bijvoorbeeld in scholen of bedrijven. PCR-testen zijn beter geschikt voor het repetitief testen van mensen dan snelle antigeentesten. Samen met Europese collega’s werkt hij aan een visie daarrond. Die zou eind januari klaar moeten zijn.

‘Een nulrisico bestaat evenwel niet’, zegt Goossens nog. ‘Dat moeten we aanvaarden als maatschappij.’ Dankzij sneltesten zullen evenementen, ‘waar veel mensen naar snakken’, kunnen doorgaan, maar ook andere maatregelen zullen van kracht blijven. Hij verwijst naar een project in woonzorgcentra in Kortrijk waar aan bezoekers werd gevraagd een sneltest af te leggen. Omdat die testen niet honderd procent sluitend zijn, bleven de andere voorzorgsmaatregelen ook voor de geteste bezoekers gelden.

Goossens en andere experts merken wel een moeheid op rond testen, zowel bij de bevolking als bij de artsen die de testen moeten uitvoeren. Mensen met klachten wachten volgens hen te lang met zich te laten testen, terwijl dat ‘absoluut essentieel’ is.